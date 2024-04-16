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21:02, 15 апреля 2024Наука и техника

Ресурсы ПВО Украины назвали исчерпанными

Neue Zürcher Zeitung: системы ПВО Украины оказались более уязвимыми
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Украина больше не сможет защищать некоторые стратегические объекты от авиаударов. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.

Журналисты медиа отметили, что ситуация в небе над Украиной за последние недели резко ухудшилась. По словам авторов, российские ракеты стали все чаще достигать цели из-за того, что системы противовоздушной обороны (ПВО) Киева, по-видимому, исчерпали свои ресурсы.

В материале специалисты назвали серию ударов по стратегическим объектам 11 апреля особенно разрушительными — армия России применила шесть гиперзвуковых ракет «Кинжал», а Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогли перехватить ни одну из них. Также у России, по словам обозревателей газеты, есть новые крылатые ракеты. На этом фоне особенно обостряется проблема уязвимости ПВО и нехватки боеприпасов.

Согласно прогнозу Neue Zürcher Zeitung, из-за проблем с системами ПВО Россия получит возможность наносить удары по любым военным объектам. «Москва может даже добиться суверенитета в воздухе для своих бомбардировщиков», — отметили авторы.

Ситуацию для Киева могли бы улучшить системы противовоздушной обороны Patriot — для удовлетворения потребностей Украине необходимы как минимум семь батарей. «Однако украинские призывы о помощи по большей части безрезультатны», — подытожили журналисты.

Ранее бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен назвал предложенный НАТО план контрнаступления на Украине безумным. По его словам, в Североатлантическом альянсе хотели, чтобы Киев вел боевые действия без прикрытия с воздуха и с неэффективными системами ПВО.

ЖЗЛ
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      Андрей Ставицкий
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