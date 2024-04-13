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16:40, 13 апреля 2024Мир

Стало известно о «безумном» плане контрнаступления Украины

В США назвали предложенный НАТО Украине план контрнаступления безумным

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен назвал предложенный НАТО план контрнаступления на Украине безумным. Об этом говорится в материале Брайен для сайта Weapons and Strategy.

По словам специалиста, есть мнение, что Киев должен был слушаться своих партнеров из Североатлантического альянса, чтобы добиться военного успеха. Однако Стивен Брайен так не считает. Он заявил, что план НАТО изначально был сумасшедшим — он предполагал ведение боевых действий без прикрытия с воздуха и с неэффективными системами ПВО.

В материале говорится, что в случае теоретической войны на территории Европы, США пришлось бы надеяться, что их самолеты-невидимки и бомбардировщики будут эффективны против России. Брайен подчеркнул, что армия РФ добилась определенного успеха в обнаружении вражеских самолетов, а также имеет внушительные военно-воздушные силы.

«Войска НАТО, конечно, не будут иметь особых преимуществ перед своими украинскими коллегами. В бою НАТО придется ожидать больших потерь», — заметил специалист. По его словам, мнение о том, что Киев должен был иначе проводить контрнаступление, является оскорблением Украины, которая упорно сражалась и несла потери.

Ранее экс-аналитик Пентагона и лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски заявила, что западная военная помощь Украине разделила украинский народ физически и духовно. По ее мнению, помощь Запада уничтожила демократию в стране.

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      Андрей Ставицкий
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