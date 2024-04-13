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02:11, 13 апреля 2024Мир

Экс-аналитик Пентагона рассказала о последствиях западной помощи Украине

Экс-аналитик Пентагона: помощь Запада разделила украинцев физически и духовно

Фото: Reuters

Западная военная помощь Украине разделила украинский народ физически и духовно, заявила экс-аналитик Пентагона и лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, она сделала его нищим и положила конец демократии в этой стране. «Натовская помощь и странный набор западных военных советников в стране усложнили и запутали украинские боевые операции, привлекли гибель большего числа людей», — рассказала она о последствиях.

Ранее издание Politico со ссылкой на высокопоставленных военных писало, что у стран Запада нет таких технологий, которые смогли бы в полной мере помочь Украине вернуться на границы 1991 года и заполучить контроль над новыми российскими регионами.

Отмечается, что военное руководство НАТО уже признало частичную несвоевременность поставок многоцелевых истребителей F-16, ведь «год назад они были бы более полезны».

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      Марина Совина
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