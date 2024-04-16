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19:14, 16 апреля 2024Спорт

Чемпионат России по плаванию выиграла 15-летняя спортсменка

Чемпионат России по плаванию выиграла 15-летняя Милана Степанова

Кадр: Спортивная школа 3 Калининского района / YouTube

Милана Степанова выиграла чемпионат России по плаванию 2024 года в Казани на дистанции 200 метров на спине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

15-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 2 минуты и 11,37 секунды. Второй к финишу пришла Рената Гайнуллина, уступившая победительнице 0,35 секунды. Тройку сильнейших с результатом 2 минуты и 12,24 секунды замкнула Дарья Зарубенкова.

Чемпионат России в Казани проходит с 14 по 19 апреля. Степанова на соревнованиях представляет Санкт-Петербург.

4 сентября 2023 года бюро World Aquatics допустило российских атлетов на турниры в нейтральном статусе. Спортсмены смогут принять участие только в тех видах, где время или результат определяется выступлением одного пловца. К соревнованиям будет допущен максимум один спортсмен из России на одну дисциплину.

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      Алексей Гусев
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