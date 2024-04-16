Китайское производство начало останавливаться

Госстат КНР: производство и продажи китайских автомобилей в марте начали падать

По итогам марта китайская промышленность и розничные продажи оказались значительно хуже прогнозов, что позволяет ожидать остановки роста экономики. Об этом со ссылкой на данные Государственного статистического управления (ГСУ) сообщает «Интерфакс».

Хуже всего ситуация складывается в автомобильной промышленности. Если в феврале производство в годовом выражении выросло на 9,8 процента, то в последний месяц — всего на 0,9 процента. При этом продажи автомобилей сократились на 3,7 процента в годовом выражении, хотя в феврале был зафиксирован рос на 8,7 процента.

В целом промышленность выросла на 4,5 процента в годовом выражении (7 процентов в феврале) при прогнозе 6 процентов, а розничные продажи — на 3,1 процента (5,5 процента) при прогнозе 5,1 процента. Отдельно рост обрабатывающей промышленности упал с 7,7 процента в феврале до 5,1 процента, а в добыче — с 2,3 процента до 0,2 процента.

В последний раз на таком низком уровне роста промышленность была в сентябре прошлого года, а розничные продажи — в июле. До обнародования статистики эксперты ожидали значительно более сильных результатов.

Ранее рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз по долгосрочному кредитному рейтингу Китая со стабильного до негативного. В декабре прошлого года аналогичное решение приняло Moody's. Аналитики указывают на растущие риски для китайского бюджета, неопределенность перспектив, низкий уровень дохода на душу населения, проблемы у местных властей и государственных предприятий.

Вместе с тем агентство Bloomberg подсчитало, что администрация президента США Джо Байдена уже обошла администрацию его предшественника Дональда Трампа по числу китайских компаний, внесенных в санкционный список.