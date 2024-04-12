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14:22, 12 апреля 2024Экономика

Байден превзошел Трампа в борьбе с китайской экономикой

США при Байдене установили рекорд по внесению в черный список компаний из Китая

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Администрация президента США Джо Байдена уже установила рекорд по количеству китайских компаний, внесенных в черный список. Предыдущее достижение на счету Дональда Трампа, предшественника Байдена, который снова поборется с ним на предстоящих в ноябре этого года выборах, пишет Bloomberg.

11 апреля Минторг включил в санкционный список шесть китайских компаний, доведя их общее число за время президентства Байдена до 319. При Трампе ведомство добавило только 306 предприятий. При этом действующее руководство США не только сохранило введенные ранее тарифы, но и ужесточило эти меры. Особое внимание Вашингтон уделяет санкциям, блокирующим инновации.

Как указал руководитель китайского центра в исследовательской группе Conference Board Альфредо Монтуфар-Хелу, республиканцы и демократы все реже соглашаются друг с другом, но жесткое отношение к Китаю за счет ограничений на технологии — тот редкий случай, когда у противников сложился консенсус.

При этом накануне выборов Байден может ужесточить давление, чтобы доказать свою готовность сопротивляться Пекину. В Китае оценивают такие действия Вашингтона как стремление ограничить его развитие.

Также 11 апреля Китай ввел санкции против двух американских компаний General Atomics Aeronautical Systems и General Dynamics Land Systems. Речь идет о заморозке активов и запрету въезда для руководства. Поводом для этого, указали в Пекине, стали поставки вооружений Тайваню, которые нарушают принцип «одного Китая».

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      Платон Щукин
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