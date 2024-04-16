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10:50, 16 апреля 2024Ценности

Дизайнер перечислила россиянкам самые модные джинсы

Дизайнер Екатерина Бельцева: широкие скейтерские джинсы стали самыми модными

Фото: Waldemar / Unsplash

Дизайнер Екатерина Бельцева перечислила россиянкам самые модные джинсы. Соответствующий материал публикует «Газета.ru».

Эксперт рассказала, что в 2024 году популярными стали объемные брюки. «Дизайнеры обратятся к спортивному урбанистическому стилю, добавляя к нему элементы женственности и утилитарные детали», — заявила она.

При этом специалистка уточнила, что актуальными моделями на весенне-летний сезон будут широкие скейтерские джинсы, которые она посоветовала сочетать с кроп-топами, рубашками и короткими джинсовками, чтобы сбалансировать пропорции фигуры.

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Помимо этого, Бельцева также внесла в список карго с 3D-элементами в виде крупных тейпов, молний и тесьмы. «Все джинсы отлично сочетаются с объемными кроссовками, борцовскими кедами, а скейтерские джинсы также можно сочетать с балетками», — подытожила женщина.

Ранее стилист Александр Рогов раскрыл модный тренд весны и лета 2024 года. Специалист рассказал, что в текущем сезоне популярными стали плетеные сумки.

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      Екатерина Ештокина
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