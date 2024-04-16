Дортмундская «Боруссия» обыграла «Атлетико» и вышла в полуфинал Лиги чемпионов

«Боруссия» со счетом 4:2 обыграла «Атлетико» и вышла в полуфинал Лиги чемпионов

Дортмундская «Боруссия» на своем поле обыграла мадридский «Атлетико» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 16 апреля, и завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Юлиан Брандт, Ян Матсен, Никлас Фюллькруг и Марсель Забитцер. У «Атлетико» отличился Анхель Корреа, еще один мяч в свои ворота забил защитник «Боруссии» Матс Хуммельс.

Первый матч прошел в Мадриде 10 апреля и завершился победой «Атлетико» со счетом 2:1. По сумме двух матчей «Боруссия» превзошла соперника и вышла в полуфинал, где сыграет с ПСЖ.

Финал турнира в нынешнем сезоне состоится 1 июня. Встреча пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Действующим победителем турнира является «Манчестер Сити».