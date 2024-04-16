ЕС признал невозможность создать «Железный купол» для Украины

Боррель: Запад не может оказывать помощь Украине, как Израилю

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель признал, что у западных стран не получится оказать Украине такую же помощь в защите от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), как Израилю, поскольку «обстоятельства совершенно другие». Он сообщил об этом по итогам видеоконференции министров иностранных дел государств Евросоюза, передает РИА Новости.

«Иранские атаки против Израиля проходили над базами Франции, США, Британии и Иордании. Поэтому эти страны отреагировали в рамках самообороны... Но на Украине нет этих баз... Поэтому мы не можем оказывать такую же помощь», — уточнил глава дипломатии ЕС.

Боррель также указал, что на протяжении многих лет Израиль создавал систему противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол». «Даже если бы у нас были средства, мы бы не смогли построить такой купол для Украины за сутки», — объяснил он.

Ранее Боррель сообщил, что просит страны-члены ЕС закупить новые средства противовоздушной обороны (ПВО) для Украины. Глава дипломатии ЕС признал, что ему приходится «стучать в двери» с просьбой о закупке ПВО.