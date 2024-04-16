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04:28, 16 апреля 2024Силовые структуры

Генпрокурор России прибыл с первым рабочим визитом на Кубу

Генпрокурор РФ Краснов прибыл с первым рабочим визитом в столицу Кубы Гавану
Игорь Краснов

Игорь Краснов. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Генеральный прокурор России Игорь Краснов прибыл с первым рабочим визитом в столицу Кубы Гавану. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава ведомства проведет ряд встреч с руководством правоохранительной системы страны. В аэропорту его встретили руководители кубинской Генпрокуратуры и российский посол Виктор Коронелли.

В Гаване у Краснова ожидаются переговоры с генпрокурором Кубы Ямилой Пеньей Охедой и министром юстиции Оскаром Сильверой Мартинесом.

В понедельник, 15 апреля, Краснов посетил с рабочим визитом Алжир, где встретился с главой Минюста страны, хранителем печатей Алжирской Народной Демократической Республики Абдеррашидом Таби.

Ранее, 8 апреля, министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Китай. Он провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

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      Марина Совина
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