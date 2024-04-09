Си Цзиньпин встретился с Лавровым в Пекине

Си Цзиньпин встретился с главой МИД России Лавровым в Пекине

Председатель КНР Си Цзиньпин начал переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, находящимся с визитом в Пекине. Политики встретились в Доме народных собраний, сообщает ТАСС.

Ранее состоялась встреча Лаврова с министром иностранных дел Китая Ван И, в ходе которой главы внешнеполитических ведомств закрепили стремление России и Китая продолжать уделять внимание благополучию двух народов. Ван И также поддержал проведение конференции по Украине с участием России.

Глава российского МИД прибыл в Пекин ночью 8 апреля. Его визит в Китай продлится два дня.