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11:50, 9 апреля 2024Мир

Си Цзиньпин встретился с Лавровым в Пекине

Си Цзиньпин встретился с главой МИД России Лавровым в Пекине

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин начал переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, находящимся с визитом в Пекине. Политики встретились в Доме народных собраний, сообщает ТАСС.

Ранее состоялась встреча Лаврова с министром иностранных дел Китая Ван И, в ходе которой главы внешнеполитических ведомств закрепили стремление России и Китая продолжать уделять внимание благополучию двух народов. Ван И также поддержал проведение конференции по Украине с участием России.

Глава российского МИД прибыл в Пекин ночью 8 апреля. Его визит в Китай продлится два дня.

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      Елизавета Мытарева
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