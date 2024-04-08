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03:42, 8 апреля 2024Мир

Лавров прибыл в Китай

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Китай

Фото: Mustafa Kaya / XinHua / Global Look Press

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Китай. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечает агентство, борт главы МИД РФ приземлился в аэропорту Шоуду в Пекине. Уточняется, что визит Лаврова продлится с 8 по 9 апреля.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова анонсировала визит Лаврова в КНР. «Предусмотрены переговоры с министром иностранных дел Китая господином Ван И», — рассказала она. Дипломат отметила, что главы ведомств «обсудят широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, взаимодействия на международной арене» в многосторонних форматах, таких как ООН, БРИКС, ШОС и G20. В ходе переговоров также будут затронуты украинский кризис и ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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      Марина Совина
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