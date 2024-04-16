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03:31, 16 апреля 2024Мир

Глава МАГАТЭ заявил об отсутствии тяжелых вооружений на ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что на ЗАЭС нет тяжелых вооружений
Рафаэль Гросси

Рафаэль Гросси. Фото: Georges Schne / Globallookpress.com

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси рассказал об отсутствии на Запорожской АЭС (ЗАЭС) каких-либо размещенных тяжелых вооружений. Об этом он заявил на заседании Совбеза ООН, передает ТАСС.

«Там нет тяжелых вооружений», — отметил гендиректор МАГАТЭ, уточнив, что специалисты агентства внимательно следят за этим.

Гросси напомнил, что размещение на объекте танков, реактивных систем залпового огня (РСЗО),а также тяжелой артиллерии являлось бы нарушением обеспечения безопасности станции.

Ранее он призвал немедленно прекратить атаки на ЗАЭС, назвав их безрассудными. До этого в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным Гросси посчитал ситуацию с безопасностью ЗАЭС шаткой.

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      Марина Совина
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