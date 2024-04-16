Глава МАГАТЭ заявил об отсутствии тяжелых вооружений на ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что на ЗАЭС нет тяжелых вооружений

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси рассказал об отсутствии на Запорожской АЭС (ЗАЭС) каких-либо размещенных тяжелых вооружений. Об этом он заявил на заседании Совбеза ООН, передает ТАСС.

«Там нет тяжелых вооружений», — отметил гендиректор МАГАТЭ, уточнив, что специалисты агентства внимательно следят за этим.

Гросси напомнил, что размещение на объекте танков, реактивных систем залпового огня (РСЗО),а также тяжелой артиллерии являлось бы нарушением обеспечения безопасности станции.

Ранее он призвал немедленно прекратить атаки на ЗАЭС, назвав их безрассудными. До этого в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным Гросси посчитал ситуацию с безопасностью ЗАЭС шаткой.