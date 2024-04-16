Госдеп порассуждал о перспективах военного конфликта между США и Россией

Представитель Госдепа Миллер: США не собираются вступать в военный конфликт с РФ

Соединенные Штаты Америки не собираются вступать в военный конфликт с Россией. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер, передает ТАСС.

Он указал, что такое развитие событий было бы возможно, если бы США начали сбивать российские ракеты в небе над Украиной. «Мы не находимся в состоянии вооруженного военного конфликта с Россией, а это именно то условие, при котором американские самолеты находились бы в небе над Украиной и участвовали в [отражении] атак России. И мы не собираемся вступать в прямой вооруженный конфликт с Россией. Президент Джо Байден ясно дал это понять», — сказал Миллер.

15 апреля президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада защищать Украину так же, как они защищали Израиль во время атаки Ирана. Для этого, считает он, достаточно лишь политической воли.

Ранее швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung пришла к выводу, что Украина больше не сможет защищать некоторые стратегические объекты от авиаударов. Журналисты медиа отметили, что ситуация в небе над Украиной за последние недели резко ухудшилась. По словам авторов, российские ракеты стали все чаще достигать цели из-за того, что системы противовоздушной обороны (ПВО) Киева, по-видимому, исчерпали свои ресурсы.