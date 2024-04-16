Иран пообещал не препятствовать возвращению российского моряка
Иран не будет препятствовать возвращению на родину российского моряка Тимофея Колчанова, который находился на захваченном морском судне MSC Aries. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой.
«Иранская сторона информировала об отсутствии претензий к росморяку, пообещала в ближайшее время обеспечить консульский доступ к нему, а также, в случае наличия у него такого желания, не препятствовать возвращению на родину», — отметила Захарова.
По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, Колчанову разрешили связаться с семьей, а сотрудники российского консульства лично встретятся с моряком в ближайшее время.
Она подчеркнула, что российское посольство в Тегеране держит этот вопрос под своим контролем.
Ранее 16 апреля пресс-служба посольства России сообщила, что власти Ирана в скором времени допустят дипломатов к россиянину Колчанову.