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20:11, 16 апреля 2024Мир

Иран пообещал не препятствовать возвращению российского моряка

Захарова: Иран не будет препятствовать возвращению российского моряка на родину

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Иран не будет препятствовать возвращению на родину российского моряка Тимофея Колчанова, который находился на захваченном морском судне MSC Aries. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой.

«Иранская сторона информировала об отсутствии претензий к росморяку, пообещала в ближайшее время обеспечить консульский доступ к нему, а также, в случае наличия у него такого желания, не препятствовать возвращению на родину», — отметила Захарова.

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, Колчанову разрешили связаться с семьей, а сотрудники российского консульства лично встретятся с моряком в ближайшее время.

Она подчеркнула, что российское посольство в Тегеране держит этот вопрос под своим контролем.

Ранее 16 апреля пресс-служба посольства России сообщила, что власти Ирана в скором времени допустят дипломатов к россиянину Колчанову.

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      Лина Пивоварова
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