Иран пообещал не препятствовать возвращению российского моряка

Захарова: Иран не будет препятствовать возвращению российского моряка на родину

Иран не будет препятствовать возвращению на родину российского моряка Тимофея Колчанова, который находился на захваченном морском судне MSC Aries. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой.

«Иранская сторона информировала об отсутствии претензий к росморяку, пообещала в ближайшее время обеспечить консульский доступ к нему, а также, в случае наличия у него такого желания, не препятствовать возвращению на родину», — отметила Захарова.

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, Колчанову разрешили связаться с семьей, а сотрудники российского консульства лично встретятся с моряком в ближайшее время.

Она подчеркнула, что российское посольство в Тегеране держит этот вопрос под своим контролем.

Ранее 16 апреля пресс-служба посольства России сообщила, что власти Ирана в скором времени допустят дипломатов к россиянину Колчанову.