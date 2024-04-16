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19:24, 16 апреля 2024Мир

Израиль понадеялся на конец «обмена ударами» после ответа на атаки Ирана

Депутат Эдельштейн: Израиль надеется на конец обмена ударами после ответа Ирану

Фото: Dedi Hayun / Reuters

Депутат и бывший председатель Кнессета Йоэль Эдельштейн заявил, что Израиль надеется на конец «обмена ударами» после ответа на атаки Ирана. Его слова приводит Reuters.

«Нам придется отреагировать. Иранцы будут знать, что мы отреагировали... Я искренне надеюсь, что они поймут, что продолжать такой обмен ударами не в их интересах. Мы не заинтересованы в полномасштабной войне», — отметил депутат.

Ответ на атаку Ирана будет согласован с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и его военным кабинетом, однако Эдельштейн не уточнил, в какой степени он был проинформирован об оперативных планах, подчеркивает издание.

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      Лина Пивоварова
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