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09:45, 16 апреля 2024Мир

Канцлеры ФРГ и Австрии раскритиковали Борреля за позицию по Израилю

Politico: Шольц и Нехаммер раскритиковали Борреля за позицию по Израилю
Карл Нехаммер (слева) и Олаф Шольц (справа)

Карл Нехаммер (слева) и Олаф Шольц (справа). Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и его австрийский коллега Карл Нехаммер раскритиковали Верховного представителя Европейского союза (ЕС) по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля за его слова против Израиля. Об этом сообщает газета Politico.

«Вы не говорите от имени Германии и Австрии о ситуации в секторе Газа! Именно такое послание лидеры двух европейских стран передали главному дипломату ЕС во время жаркой дискуссии о войне между Израилем и ХАМАС», — отмечается в материале издания.

Дополнительно сообщается, что формулировки двух политиков в адрес Борреля были достаточно резкими и прозвучали в присутствии политиков других стран ЕС. Возмущение Шольца и Нехаммера дополняется тем фактом, что глава европейской дипломатии должен выступать медиатором и объединять позиции сообщества, а не выступать с отдельной позицией по конфликту.

Ранее Боррель заявил, что разная реакция стран ЕС на конфликты на Украине и в секторе Газа дорого обошлась объединению в отношениях с арабскими странами, Африкой и государствами других регионов. Он резюмировал, что политика Брюсселя в отношении конфликта в Газе обернулась провалом.

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      Максим Габриелян
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