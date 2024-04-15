Боррель признал неудачной политику Евросоюза по Украине и Газе

Боррель: разная реакция на конфликты на Украине и в Газе дорого обошлась ЕС

Разная реакция Европейского союза (ЕС) на конфликты на Украине и в секторе Газа дорого обошлась объединению в отношениях с арабскими странами, Африкой и государствами других регионов. Неудачной внешнюю политику ЕС признал глава евродипломатии Жозеп Боррель в своем блоге.

«Нам необходимо действовать решительно в ближайшие месяцы, чтобы не допустить консолидации альянса "остальных против Запада", в том числе вследствие ближневосточного конфликта. Чтобы эффективно противостоять этой угрозе, нам необходимо оставаться верными нашим принципам», — заявил дипломат.

По его словам, решительность, которую европейское объединение продемонстрировало на Украине, должна «направлять его и в любой другой части мира».

Он объяснил, что в случае с Украиной ЕС действовал решительно, поскольку было единство между странами-членами, однако они не смогли остановить боевые действия и гуманитарную катастрофу в Газе, а также содействовать освобождению заложников, несмотря на тесные отношения с Израилем и финансирование палестинцев.

Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности заявил, что европейское объединение по-прежнему не может поставлять Украине достаточное количество боеприпасов. Боррель отметил, что ЕС должен увеличить производство в оборонной промышленности, на что могут потребоваться дополнительные инвестиции.

