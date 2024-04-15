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08:13, 15 апреля 2024Мир

В Евросоюзе признали проблемы с поставкой Украине боеприпасов

Боррель: ЕС по-прежнему испытывает проблемы с поставкой Украине боеприпасов
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Евросоюз по-прежнему не может поставлять Украине достаточное количество боеприпасов, признал верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в своем блоге.

«За последние месяцы мы добились существенного прогресса, но по-прежнему испытываем трудности с отправкой достаточного количества боеприпасов для поддержки Украины. Вдобавок мы сталкиваемся со значительными качественными проблемами в новых военных технологиях, связанных с беспилотниками или искусственным интеллектом», — написал Боррель.

По его мнению, Евросоюз должен увеличить производство в оборонной промышленности. Для этого могут потребоваться дополнительные инвестиции и выпуск общих долговых обязательств, подчеркнул политик.

Ранее полковник вооруженных сил Австрии Маркус Рейснер подчеркнул, что военно-промышленный комплекс (ВПК) Украины понес серьезные потери из-за российских ударов. По его мнению, из-за этого Киев стал еще сильнее зависим от Запада.

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      Евгений Силаев
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