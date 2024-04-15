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07:07, 15 апреля 2024Интернет и СМИ

На Западе оценили потери ВПК Украины

Полковник Рейснер: ВПК Украины серьезно пострадал от российских ударов
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: LIESA JOHANNSSEN / Reuters

Украинский военно-промышленный комплекс (ВПК) находится на жизнеобеспечении Запада. Об этом заявил полковник вооруженных сил Австрии Маркус Рейснер в интервью немецкой газете Berliner Zeitung.

По его словам, украинские вооруженные силы понесли тяжелые потери от российских ударов. Из-за этого Киев становится фактически зависимым от западных союзников, подчеркнул военный.

Рейснер отметил, что запасы партнеров Украины истощаются. В свою очередь, Россия наращивает производство вооружения и боеприпасов.

«С другой стороны мы видим Россию, которая производит боеприпасы в три смены», — подчеркнул он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские удары по энергосистеме Украины оказывают большое влияние на ход конфликта. По его словам, они причиняют огромную боль. Также украинский лидер заявил о нехватке систем противовоздушной обороны.

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      Евгений Силаев
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