Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:52, 16 апреля 2024Ценности

Кендалл Дженнер показала лицо без макияжа

Американская модель Кендалл Дженнер показала лицо без макияжа для журнала Vogue
Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер. Кадр: Vogue / YouTube

Американская модель, участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Кендалл Дженнер показала естественную внешность на видео. Соответствующее видео появилось в YouTube-канале журнала Vogue.

На размещенных кадрах 28-летняя манекенщица предстала с патчами под глазами и без макияжа, демонстрируя лицо с косметическими дефектами в виде пигментации и мелких высыпаний. При этом звезда надела шелковую пижаму бежевого цвета с черной окантовкой.

Материалы по теме:
Многососковость. Мировые звезды решили обнажиться на красной дорожке Венецианского фестиваля. Как это было?
Многососковость.Мировые звезды решили обнажиться на красной дорожке Венецианского фестиваля. Как это было?
10 сентября 2022
Новый нос и страсть к «голым» нарядам: как Белла Хадид стала самой стильной женщиной в мире?
Новый нос и страсть к «голым» нарядам:как Белла Хадид стала самой стильной женщиной в мире?
4 декабря 2022

Кроме того, Дженнер собрала часть волос, а в качестве аксессуаров она выбрала серьги золотого цвета. Вдобавок знаменитость держала в руках кружку с напитком.

В опубликованном видео модель нанесла повседневный мейкап и продемонстрировала результат.

Ранее телеведущая Ксения Собчак без макияжа снялась в откровенном виде. На размещенных кадрах 42-летняя знаменитость предстала в черных облегающих лосинах и сером укороченном топе на тонких бретелях без бюстгальтера.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      В России сбили украинский «шар-террорист». Как их используют для атак на мирных жителей?

      Россиянина оштрафовали на полмиллиона за дебош на борту самолета

      Назван неожиданный способ избежать проблем с ментальным здоровьем

      «Норникель» описал последствия санкций против российских металлов

      Кремль ответил на вопрос об участии Путина в юбилее высадки войск в Нормандии

      Поэт Резник раскрыл свое отношение к Пугачевой

      В Запорожской области совершен теракт против депутата Акимовска

      В Киеве вновь введут графики отключения света

      Раскрыта дата перевода Куклачева из реанимации после инфаркта

      Зеленский заявил о страхе Запада перед поражением России в конфликте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше