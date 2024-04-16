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16:48, 16 апреля 2024Мир

Макрона уличили в непоследовательной позиции в отношении России

Politico: Франция занимает жесткую позицию по Украине, повышая закупки газа у РФ

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Франция занимает жесткую позицию по отношению к России по теме конфликта на Украине и при этом повышает закупки сжиженного природного газа у России. В непоследовательной политике президента страны Эммануэля Макрона уличило издание Politico.

«Растущая газовая торговля Парижа с Россией происходит на фоне стремления Макрона занять более жесткую позицию в поддержку Киева спустя два года после того, как Москва впервые начала полномасштабное вторжение на территорию своего соседа», — утверждается в публикации.

По данным издания, с начала 2024 года поставки российского сжиженного природного газа во Францию выросли больше, чем в любую другую европейскую страну.

Издание приводит слова одного из анонимных европейских дипломатов, заявившего, что «не может быть, чтобы Франция, с одной стороны, говорила, что мы должны быть суровы с Россией, а с другой стороны, платила им все большими деньгами».

В конце февраля Макрон допустил, что европейские войска могут быть отправлены на Украину. В марте он призвал союзников Украины забыть о трусости после отказа НАТО посылать войска в зону конфликта.

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      Елизавета Мытарева
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