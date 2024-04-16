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03:00, 16 апреля 2024Мир

В ФРГ подняли вопрос о заморозке конфликта на Украине

В ФРГ подняли вопрос о заморозке и последующем прекращении конфликта на Украине

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Член бундестага Германии от Христианско-демократического и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) Михаэль Майстер поднял вопрос о заморозке и последующем прекращении конфликта на Украине. Один из вариантов прекращения конфликта депутат озвучил в своем обращении к правительству ФРГ, текст которого изучила «Лента.ру».

«В федеральном правительстве среди прочего обсуждались способы "заморозить войну и позднее прекратить ее". (...) Какие меры федеральное правительство намерено предпринять, если таковые имеются, для реализации такого предложения?» — говорилось в тексте парламентского запроса Майстера.

Ответ на вопрос депутата предоставил статс-секретарь МИД Германии Томас Баггер. Баггер подчеркнул, что правительство поддерживает представленный Украиной мирный план из 10 пунктов.

«С точки зрения федерального правительства, время, формат и содержание возможных переговоров с Российской Федерацией по мирному урегулированию, направленному на прекращение войны, (...) должно решать исключительно правительство Украины», — пояснил статс-секретарь.

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Мирная конференция по Украине пройдет в Бюргенштоке 15-16 июня. Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис сообщил, что на первом саммите без участия РФ возможно договориться, когда и как привлечь Кремль к процессу урегулирования конфликта.

По его словам, российская сторона рано или поздно должна принять участие в мирном процессе по Украине, однако необязательно, чтобы она была там в первый день. Также он проинформировал, что в январе швейцарские власти направили запрос об участии, однако в феврале Москва ответила отказом.

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      Кирилл Садовский
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