В Госдуме прокомментировали предложение поднять зарплаты до уровня МРОТ

Депутат Бессараб поддержала идею приравнять размер минимального оклада к МРОТ

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала предложение поднять зарплаты до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ). В беседе с «Лентой.ру» депутат поддержала идею, подчеркнув необходимость того, чтобы приравнять размер минимального оклада к МРОТ.

«Безусловно, необходимость в этом есть. Решением Конституционного суда стимулирующие компенсационные и социальные выплаты не могут входить в состав размера МРОТ. Минимальная заработная плата должна соответствовать МРОТ плюс все остальные надбавки. Что касается исполнения этого решения, оно по объективным причинам, к сожалению, запаздывает», — заявила Бессараб.

Парламентарий также напомнила, что с 1 января 2024 года МРОТ в России составляет 19 242 рубля. В дальнейшем, как уточнила Бессараб, этот показатель будет увеличен до 35 тысяч рублей.

Ранее фракция партии «Справедливая Россия — За правду» во главе с Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект, предполагающий рост минимальной ставки зарплаты до уровня МРОТ. Авторы документа указали на сохраняющийся дефицит кадров практически во всех отраслях экономики РФ. По их мнению, «без установления минимальных государственных гарантий вознаграждения за труд невозможно перейти к экономике высоких заработных плат», а также воспитывать и сохранять квалифицированных специалистов.

В начале апреля Федерация независимых профсоюзов России предложила изменить расчет МРОТ. Организация поддержала предложение президента РФ Владимира Путина о росте минимальной зарплаты к 2030 году до 35 тысяч рублей и считает, что необходимо «двигаться к ориентиру минимального потребительского бюджета» и на его основе рассчитывать МРОТ.