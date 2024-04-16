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11:38, 16 апреля 2024Из жизни

Мужчина поймал летящую шайбу во время хоккейного матча и спас ребенка

В США мужчина спас четырехлетнего мальчика от летящей в него шайбы

Фото: Charles Mann / Shutterstock / Fotodom

В США мужчина пришел на хоккейный матч и спас четырехлетнего мальчика от летящей в него шайбы. Об этом пишет KSNB Local 4.

Эйжа Дэвис и ее четырехлетний сын Насир отправились на хоккейный матч в Кливленде в четверг, 11 апреля, чтобы поболеть за команду Cleveland Monsters. Когда до конца третьего периода оставалось всего несколько минут, один из игроков неудачно подбросил шайбу, и она полетела в зрительские трибуны. Шайба едва не ударила по голове ребенка, но сидевший рядом мужчина оперативно отреагировал на происходящее и успел поймать ее в полете за несколько секунд до возможного столкновения.

После произошедшего Дэвис, Насир и мужчина вместе сфотографировались, а затем покинули хоккейную арену. Однако, вернувшись домой, Дэвис захотела дополнительно поблагодарить мужчину и рассказала эту историю в ролике для TikTok, чтобы найти спасителя. Видео быстро распространилось и попало к Эндрю Подолаку, который спас сына Дэвис. По словам мужчины, его действия во время матча стали результатом инстинктивного желания спасти мальчика

Благодаря TikTok Дэвис Cleveland Monsters также узнали об истории с шайбой и пригласили всех троих на следующий матч. Дэвис, Насир и Подолак пришли вместе и поприветствовали игроков, когда команда вышла на площадку. Cleveland Monsters также позволили гостям разыграть шайбу перед началом игры.

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После того как Подолак поймал шайбу, Дэвис узнал, что он намеренно сел рядом с ней и ее сыном. Он купил два билета, но пришел один и выбрал сесть рядом с Насиром. При этом мать мальчика предупредила его, что сыну трудно сидеть спокойно во время игры.

Дэвис и Подолак считают, что все произошло неслучайно. «Моя секция была 107, ряд 7, место 7», — рассказал Подолак. «Семь — мое счастливое число. Я родилась седьмого числа. Это число я всегда выбираю, когда играю в азартные игры. Я не верю в совпадения», — добавила Дэвис.

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      Антонина Черташ
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