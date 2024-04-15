Девочка спасла годовалую племянницу от агрессивных обезьян с помощью колонки

В Индии девочка включила лай собак на колонке и спасла племянницу от обезьян

13-летняя жительница Индии спасла маленькую племянницу от агрессивных обезьян с помощью умной колонки. Об этом сообщает People.

Девочка по имени Никита из города Басти, штат Уттар-Прадеш, сидела дома с годовалой племянницей, когда к ним залезли обезьяны. Дикие животные пробрались на кухню и стали разбрасывать вещи. Маленький ребенок очень испугался, а Никита вспомнила про умную колонку Alexa и попросила ее воспроизвести лай собак. Обезьяны испугались громкого звука и сбежали.

Отец маленькой девочки поблагодарил Никиту и отметил, что с появлением умной колонки жизнь его семьи стала не только безопаснее, но и легче.

Ранее сообщалось, что агрессивные обезьяны из Таиланда разделились на две банды и устроили массовую драку в городе Лопбури. Главаря одной из обезьяньих банд по кличке Ai Kraо поймали благодаря дротику с транквилизатором.

