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08:47, 16 апреля 2024Бывший СССР

На Украине исключили появление закона о демобилизации

Депутат Рады Безуглая: законопроекта о демобилизации не будет

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что отдельного законопроекта о демобилизации на Украине не будет. С таким мнением она выступила в эфире украинского телеканала «Новости.live», передает ТАСС.

Таким образом, Безуглая исключила появление соответствующего нового законопроекта. «Думаю, никогда [не появится], пока не завершится военное положение», — отметила она.

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21 февраля 2023

Ранее военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) высказались об отмене демобилизации на Украине. Они признались, что готовы пойти на дезертирство. Некоторые из них заявили, что идти на фронт наравне со всеми должны депутаты.

11 апреля Верховная Рада Украины приняла закон, предполагающий ужесточение мобилизации в стране. В частности, депутаты по инициативе главкома ВСУ Александра Сырского исключили из документа положение о демобилизации спустя 36 месяцев службы.

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