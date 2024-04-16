Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:47, 16 апреля 2024Россия

На востоке Москвы дотла выгорел автомобиль

«Осторожно, Москва»: вблизи станции МЦД Перово дотла выгорел автомобиль

Фото: djumandji / Shutterstock / Fotodom

На востоке Москвы вблизи станции МЦД Перово дотла выгорел автомобиль. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По сведениям издания, все произошло на участке северо-восточной хорды утром во вторник, 16 апреля. Информации о пострадавших пока не поступало.

Других подробностей об инциденте издание не привело.

До этого стало известно, что на Кутузовском проспекте в Москве два автомобиля такси сбили мужчину, который переходил дорогу. По предварительным данным, горожанин получил несовместимые с жизнью травмы. В ситуации начали разбираться сотрудники Госавтоинспекции.

Еще раньше сообщалось, что на Кутузовском проспекте произошло массовое ДТП. Тогда на дороге столкнулись четыре автомобиля. Сведений о пострадавших не поступало.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ задержала россиянина за подрыв автомобиля экс-сотрудника СБУ в Москве. Он признался, что работал на Украину

      На Украине участились случаи подрыва мирных жителей на минах ВСУ

      Зеленский назвал причину уничтожения Трипольской ТЭС

      Атаку Ирана на Израиль сравнили с трейлером боевика

      В Петербурге из Невы выловили тело мужчины со связанными скотчем руками

      Названо число попавшихся на уловки мошенников зумеров

      Шольцу посоветовали читать Конфуция после просьбы к Си Цзиньпину по России

      Дизайнер перечислила россиянкам самые модные джинсы

      Трофимов раскритиковал поведение выбившего из рук фанатки телефон Лепса

      Российские военные уничтожили девять лодок с солдатами ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше