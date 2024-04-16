На востоке Москвы дотла выгорел автомобиль

«Осторожно, Москва»: вблизи станции МЦД Перово дотла выгорел автомобиль

На востоке Москвы вблизи станции МЦД Перово дотла выгорел автомобиль. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По сведениям издания, все произошло на участке северо-восточной хорды утром во вторник, 16 апреля. Информации о пострадавших пока не поступало.

Других подробностей об инциденте издание не привело.

До этого стало известно, что на Кутузовском проспекте в Москве два автомобиля такси сбили мужчину, который переходил дорогу. По предварительным данным, горожанин получил несовместимые с жизнью травмы. В ситуации начали разбираться сотрудники Госавтоинспекции.

Еще раньше сообщалось, что на Кутузовском проспекте произошло массовое ДТП. Тогда на дороге столкнулись четыре автомобиля. Сведений о пострадавших не поступало.