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11:29, 16 апреля 2024Ценности

Наталья Подольская вышла в свет в прозрачном платье

Певица Наталья Подольская вышла в свет в черном платье из кружева

Кадр: @nataliapodolskaya

Российская поп-исполнительница Наталья Подольская посетила церемонию вручения призов в области веб-контента в Москве в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Для упомянутого мероприятия 41-летняя знаменитость выбрала черное прозрачное платье из кружева длины миди, которое полностью просвечивало тело звезды. Под данный предмет гардероба певица надела комплект нижнего белья, состоящий из бюстгальтера, трусов и чулок.

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Помимо этого, звезда вышла в свет с распущенными светлыми волосами и макияжем. «Иногда женщина разбивает сердца, не желая этого», — подписала знаменитость.

Ранее в апреле Наталья Подольская показала фигуру в бикини. На размещенных кадрах 41-летняя знаменитость предстала, сидя около бассейна, в раздельном купальнике с леопардовым принтом.

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      Екатерина Ештокина
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