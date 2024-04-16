В России отреагировали на заявление Зеленского о неготовности к переговорами

Депутат Чепа осудил слова Зеленского о неготовности Украины к переговорам с РФ

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского о неготовности Киева к переговорам с Россией, в том числе якобы из-за того, что Россия не желает мира. В беседе с «Лентой.ру» депутат осудил слова украинского лидера.

Ранее Зеленский заявил, что Украина не будет вести переговоры с Россией, потому что ее руководство «не хочет мира». По словам украинского лидера, Киев готов обсуждать урегулирование конфликта с другими странами, но не с российскими властями и дипломатами.

«Хочется отметить, что Киев постоянно меняет свою позицию, Зеленский высказывает разные точки зрения в зависимости от каких-то установок, которые он получает с Запада. Поэтому Зеленский то готов к переговорам, то не готов к ним», — сказал Чепа.

Это еще раз подчеркивает, что Зеленский — это не фигура, с которой будут вести окончательные переговоры. Ясно, что Зеленский неспособен принимать определенные решения Алексей Чепа зампред комитета Госдумы по международным делам

12 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что возобновлению российско-украинского переговорного процесса мешает законодательный запрет на переговоры, который принял лично Владимир Зеленский.

За день до этого на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко российский лидер Владимир Путин согласился вернуться к проекту соглашения, выработанного в ходе стамбульских переговоров. Президент России также обратил внимание на то, что именно Киев отказался от переговоров.