Низкое число прослушиваний новой песни Пугачевой объяснили

Пригожин назвал низкое число прослушиваний песни Пугачевой логичным финалом

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин объяснил низкое число прослушиваний новой песни эстрадной исполнительницы Аллы Пугачевой. Его слова приводит газета «Взгляд».

Медиаменеджер назвал сложившуюся ситуацию «логичным финалом», ставшим следствием выбора Пугачевой, которая «пошла по другой дороге». «Прослушивания показывают любовь публики или отсутствие этой любви. Вернуть былую любовь поклонников в таком возрасте невозможно», — сказал он.

15 апреля Пугачева отметила день рождения. В день юбилея она выпустила новую песню под названием «Жизнь слишком хороша».