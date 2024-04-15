Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
12:01, 15 апреля 2024Культура

Пугачева отметила 75-й день рождения

Певице Алле Пугачевой исполнилось 75 лет

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Эстрадная певица Алла Пугачева отметила 75-й день рождения. Артистка родилась 15 апреля 1949 года в Москве.

Пугачева ушла со сцены 2010 году и с тех пор участвовала только в телевизионных программах и творческих вечерах. За свою карьеру исполнительница выпустила 17 сольных пластинок, общее количество проданных альбомов артистки превысило 250 миллионов.

Пугачева — обладательница звания «Народный артист СССР», ордена «За заслуги перед Отечеством», неоднократный лауреат премий «Золотой граммофон» и «Песня года». Самые известные хиты артистки — «Арлекино», «Женщина, которая поет», «Миллион алых роз», «Этот мир» и «Позови меня с собой».

В 2022 году на фоне начала специальной военной операции на Украине Пугачева покинула Россию и отправилась в Израиль вместе с супругом, шоуменом Максимом Галкиным (признан Минюстом России иностранным агентом).

Накануне своего 75-летнего юбилея певица выпустила песню «Я плачу». Текст и музыку пять лет назад написал композитор Леонид Агутин к собственному 50-летнему юбилею.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Мария Рюрикова
      Обсудить
      Последние новости

      Украинский дрон «Баба-яга» нашли при обыске в московском офисе. Как он там оказался?

      С компании популярного российского блогера потребовали миллион рублей

      Макрон призвал усилить давление на Тегеран из-за ракетной атаки на Израиль

      В России оценили возможность обмена пленными с Украиной в формате «всех на всех»

      Жена Дмитрия Тарасова раскрыла параметры фигуры после четвертых родов

      Макрон высказался о разнице условий участия Израиля и России в Олимпиаде

      Главком ВСУ сделал предположение о сроках взятия Россией Часова Яра

      В Москве откроют запись детей в кружки через электронный дневник «МЭШ»

      Леонардо Ди Каприо призвал признать Шотландию лидером по восстановлению природы

      Оставшийся без присмотра мальчик залез на крышу и застрял в дымоходе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше