Певице Алле Пугачевой исполнилось 75 лет

Эстрадная певица Алла Пугачева отметила 75-й день рождения. Артистка родилась 15 апреля 1949 года в Москве.

Пугачева ушла со сцены 2010 году и с тех пор участвовала только в телевизионных программах и творческих вечерах. За свою карьеру исполнительница выпустила 17 сольных пластинок, общее количество проданных альбомов артистки превысило 250 миллионов.

Пугачева — обладательница звания «Народный артист СССР», ордена «За заслуги перед Отечеством», неоднократный лауреат премий «Золотой граммофон» и «Песня года». Самые известные хиты артистки — «Арлекино», «Женщина, которая поет», «Миллион алых роз», «Этот мир» и «Позови меня с собой».

В 2022 году на фоне начала специальной военной операции на Украине Пугачева покинула Россию и отправилась в Израиль вместе с супругом, шоуменом Максимом Галкиным (признан Минюстом России иностранным агентом).

Накануне своего 75-летнего юбилея певица выпустила песню «Я плачу». Текст и музыку пять лет назад написал композитор Леонид Агутин к собственному 50-летнему юбилею.