Огонь Олимпийских игр-2024 зажгли в Греции

Огонь летних Олимпийских игр-2024 зажгли в Древней Олимпии

Огонь летних Олимпийских игр-2024 в Париже зажгли в Греции. Об этом сообщает РИА Новости.

По традиции церемония прошла в храме Геры в Древней Олимпии. Роль верховной жрицы исполнила актриса Мэри Мина. Из-за непогоды ей не удалось зажечь факел от солнечных лучей с помощью параболического зеркала на алтаре. Поэтому факел был зажжен от огня, полученного во время генеральной репетиции церемонии.

Сначала эстафета олимпийского огня пройдет в Греции. 26 апреля огонь вернется в Афины, где будет передан организаторам Олимпиады-2024. На следующий день огонь отправится во Францию на борту 120-летнего трехмачтового парусника «Белем» и прибудет в Марсель 8 мая.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Россияне и белорусы при выполнении ряда условий смогут выступить на индивидуальных соревнованиях турнира в нейтральном статусе.