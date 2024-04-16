Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:18, 16 апреля 2024Мир

В Госдепе высказались о планах Израиля ответить на удары Ирана

Госдеп: Израиль не делился с США планами по ответу на удары Ирана

Фото: KL / HB / CLH / Reuters

Израиль не делился с США планами, каким образом страна собирается ответить на удары Ирана, произошедшие в минувшие выходные. Об этом сообщил официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер.

Во время брифинга журналист поинтересовался, информировал ли Тель-Авив Вашингтон о своих дальнейших действиях. «Они не сообщили», — сказал Миллер.

Ранее агентство Bloomberg допустило удар Израиля по ядерным объектам Ирана.

Иран в ночь на 14 апреля начал воздушную атаку на Израиль. Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил запуск ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по целям на израильской территории. В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о готовности к обороне и к любым сценариям и поблагодарил союзников за поддержку.

По словам представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэля Хагари, Иран запустил по Израилю больше 200 ракет и беспилотников. Как заявили в Тегеране, цели атаки были уничтожены, израильская сторона утверждает, что сбила 99 процентов ракет и дронов, причем еще за пределами страны.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Военный медик погиб, спасая раненых российских бойцов. Он закрыл их собой от удара дрона ВСУ

      В Госдепе заподозрили Китай в помощи обновления ВПК России

      Генерал ВСУ рассказал о ситуации под Часовым Яром

      Россия назвала виновного в коллапсе на Ближнем Востоке

      На Украине раскрыли последствия падения Харькова

      «Самая сексуальная в мире волейболистка» снялась без штанов

      ООН признала невозможность определить ответственных за обстрелы ЗАЭС

      В Белом доме попросили Зеленского не сравнивать Украину с Израилем

      Госдеп порассуждал о перспективах военного конфликта между США и Россией

      В Госдепе высказались о планах Израиля ответить на удары Ирана

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше