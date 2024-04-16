Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
11:32, 16 апреля 2024Забота о себе

Подсчет калорий назвали опасной привычкой

Психолог Забатурина назвала подсчет калорий при похудении опасным для психики

Фото: Pablo Merchán Montes / Unsplash

Психолог по пищевому поведению, эксперт сервиса Grow Food Ксения Забатурина назвала подсчет калорий при похудении опасным для психики. Свою точку зрения она объяснила в комментарии «Ленте.ру».

Забатурина заявила, что многим подсчет калорийности пищи кажется простым, тем более что сегодня отслеживать количество съеденного можно при помощи специальных приложений. Однако, по словам психолога, такой подход к питанию помогает прежде всего спортсменам. Также точное понимание калорийности обязательно для людей с сахарным диабетом, так как им необходимо учитывать количество углеводов в каждом блюде для расчета необходимой дозы инсулина.

Для здоровых же людей подсчет калорийности может быть плохой привычкой, предупредила эксперт. Тем более что этот метод, по ее мнению, работает только при наличии соответствующих знаний и навыков, понимания диетологии и консультаций со специалистом.

Если отслеживать свое потребление ежедневно и стоять на весах каждый день, можно забыть о физической активности, сбалансированном питании. Кроме того, вес может перестать снижаться из-за стресса и точного, но неправильного питания

Ксения Забатуринапсихолог

Забатурина отметила, что само по себе весовое плато не проблема, однако постоянные попытки начать похудеть за счет постоянного увеличения или уменьшения суточного калоража могут привести к проблемам с ментальным здоровьем. «Возрастает риск развития булимии или анорексии — эти заболевания связаны с подсчетом калорий и одержимостью им», — добавила эксперт.

Также собеседница «Ленты.ру» обратила внимание, что подсчет может ввести в заблуждение, так как многие полезные продукты могут быть калорийнее «вредного» фастфуда. В частности, при всех своих полезных свойствах орехи содержат больше калорий, чем бургеры. При этом может показаться, что для похудения эффективнее съесть бургер, но такая пища тоже не принесет пользы. Рацион должен быть разнообразным и сбалансированным по белкам, жирам и углеводам, подчеркнула Забатурина.

Горсть чипсов не испортит рацион, а строгий отказ от сладкого скорее приведет к срывам, и все же упор должен быть на полезные продукты, продолжила психолог. Важно понимать свои потребности и питаться умеренно, но вкусно, а не пытаться каждый раз перевести в цифры все свои завтраки, ужины и перекусы, добавила она. «Нельзя забывать и про физическую активность. Даже если вы не занимаетесь спортом, тело должно работать и хотя бы минимально задействовать большую часть мышц. Прогулки, разминки и зарядки улучшают здоровье, настроение и дают почувствовать положительный прогресс», — подытожила Забатурина.

Материалы по теме:
Все о пользе и вреде авокадо. Как правильно выбрать спелое авокадо, и чем оно полезно? Отвечают диетологи
Все о пользе и вреде авокадо.Как правильно выбрать спелое авокадо, и чем оно полезно? Отвечают диетологи
30 августа 2022
«Россияне не особенно склонны заботиться о своем здоровье» Диетолог развенчивает популярные мифы о здоровом образе жизни
«Россияне не особенно склонны заботиться о своем здоровье»Диетолог развенчивает популярные мифы о здоровом образе жизни
14 апреля 2017

Ранее диетолог Дэниел Херман назвал самый вредный ингредиент завтрака. Он рекомендовал отказаться от поджаренного белого хлеба и объяснил почему.

Что думаешь? Оцени!
      Вера Владзиевская
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ задержала россиянина за подрыв автомобиля экс-сотрудника СБУ в Москве. Он признался, что работал на Украину

      Драка между россиянином и сотрудником «Бургер Кинга» попала на видео

      Жителей Новороссийска предупредили о громких звуках

      Начало третьей мировой войны связали с вовлечением Запада на Украину

      В российском городе создадут арт-объекты из мусора

      Над российским регионом сбили воздушный шар ВСУ

      В двух районах российского региона объявили срочную эвакуацию

      Мужчина поймал летящую шайбу во время хоккейного матча и спас ребенка

      Зеленского обязали рассмотреть вопрос о мобилизации госслужащих

      Подсчет калорий назвали опасной привычкой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше