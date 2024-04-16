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22:36, 16 апреля 2024Бывший СССР

Полиция задержала 11 человек на митинге в Тбилиси

МВД: 11 человек задержаны в Тбилиси на митинге против закона об иноагентах

Полиция задержала 11 человек в Тбилиси на митинге против закона об иноагентах. Об этом сообщило МВД республики, передает ТАСС.

«Мы еще раз призываем организаторов и участников акции выражать свой протест в рамках закона», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее спецназ начал разгон митингующих у здания парламента Грузии. Сообщалось, что силовики используют водометы и слезоточивый газ.

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      Марина Совина
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