Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:37, 16 апреля 2024Интернет и СМИ

Популярная блогерша рассказала о многомиллионных заработках

Кадр: «Луиза SmileStudio» / YouTube

Популярная в России блогерша Карина Каспарянц раскрыла свой заработок. Подробностями она поделилась в эфире шоу «Луиза SmileStudio», запись которого доступна на YouTube.

Каспарянц рассказала, что заработала вместе с мужем Оском Маркаряном за 2021 год более миллиона долларов (более 93 миллионов рублей). «Сейчас, честно скажу, денег становится больше», — отметила она. При этом блогерша отказалась озвучивать точную сумму своего заработка.

Ранее Каспарянц, уехавшая рожать в Лос-Анджелес, раскрыла минусы США. Блогерша пожаловалась на плохие дороги, невкусные рестораны и большое количество бездомных людей в Штатах. Она призналась, что у нее не было желания общаться с американцами, когда она жила в США.

Карина Каспарянц — популярная YouTube-блогерша. Она снимает и выкладывает ролики, где рассказывает о своей жизни. На канал блогерши на платформе подписано 1,3 миллиона пользователей.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      В России сбили украинский «шар-террорист». Как их используют для атак на мирных жителей?

      Россиянина оштрафовали на полмиллиона за дебош на борту самолета

      Назван неожиданный способ избежать проблем с ментальным здоровьем

      «Норникель» описал последствия санкций против российских металлов

      Кремль ответил на вопрос об участии Путина в юбилее высадки войск в Нормандии

      Поэт Резник раскрыл свое отношение к Пугачевой

      В Запорожской области совершен теракт против депутата Акимовска

      В Киеве вновь введут графики отключения света

      Раскрыта дата перевода Куклачева из реанимации после инфаркта

      Зеленский заявил о страхе Запада перед поражением России в конфликте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше