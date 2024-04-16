Популярная блогерша рассказала о многомиллионных заработках

Популярная в России блогерша Карина Каспарянц раскрыла свой заработок. Подробностями она поделилась в эфире шоу «Луиза SmileStudio», запись которого доступна на YouTube.

Каспарянц рассказала, что заработала вместе с мужем Оском Маркаряном за 2021 год более миллиона долларов (более 93 миллионов рублей). «Сейчас, честно скажу, денег становится больше», — отметила она. При этом блогерша отказалась озвучивать точную сумму своего заработка.

Ранее Каспарянц, уехавшая рожать в Лос-Анджелес, раскрыла минусы США. Блогерша пожаловалась на плохие дороги, невкусные рестораны и большое количество бездомных людей в Штатах. Она призналась, что у нее не было желания общаться с американцами, когда она жила в США.

Карина Каспарянц — популярная YouTube-блогерша. Она снимает и выкладывает ролики, где рассказывает о своей жизни. На канал блогерши на платформе подписано 1,3 миллиона пользователей.