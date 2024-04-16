Порезавшего силовиков ножом при проверке документов россиянина отправили в СИЗО

В Уфе арестовали мужчину, напавшего с ножом на силовиков при проверке документов

Жителя Уфы, напавшего на полицейских при проверке документов, арестовали. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash Batash.

Мужчина пробудет в СИЗО два месяца. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Известно, что сотрудники правоохранительных органов подошли к уфимцу, чтобы проверить документы, однако тот набросился на них с ножом. Одного из силовиков доставили в больницу с ранением руки, а другого — груди. Сам нападавший отрезал себе часть щеки при задержании — его также госпитализировали.

Возбуждено уголовное дело. По некоторым данным, фигурант находился в состоянии наркотического опьянения.

