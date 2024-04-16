Продюсер объяснил молчание российских звезд в юбилей Пугачевой

Продюсер Дворцов: российские звезды объявили Пугачевой бойкот

Продюсер Сергей Дворцов объяснил молчание российских звезд в юбилей эстрадной певицы Аллы Пугачевой. Его слова приводит издание «Абзац».

По мнению медиаменеджера, игнорирование 75-летия артистки было ожидаемо. «Алла Борисовна никак не выразила свое позитивное мнение в отношении нашей страны, не извинилась перед соотечественниками за оскорбительные слова. Она же сама не понимала, что творит. В итоге единицы поздравили ее с юбилеем», — пояснил он.

Дворцов заявил, что отечественные артисты объявили Пугачевой бойкот. По его мнению, ранее многие исполнители «ублажали» певицу, рассчитывая на ее протекцию, однако сейчас звезда потеряла свой авторитет. «Раньше все ее боялись. Сейчас артисты говорят о ней то, что считают нужным», — заключил он.

15 апреля Пугачева отметила свой день рождения. В день юбилея она выпустила новую песню под названием «Жизнь слишком хороша».