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10:03, 16 апреля 2024Наука и техника

Huawei отменила выпуск флагмана P70

Huawei прекратит производство смартфонов серии P ради новой линейки Pura

Кадр: KidAndroid RH / YouTube

Китайская корпорация Huawei отменила выход флагмана P70 и запустила новую линейку. Об этом сообщает издание Android Authority.

Компания объявила в официальном аккаунте на Weibo, что больше не будет выпускать смартфоны серии P. В фирме заявили, что новые устройства будут выходить в рамках линейки Pura.

Первым гаджетом новой серии окажется смартфон Huawei Pura 70. Это означает, что выпуск девайсов линейки Huawei P70 не состоится. Причины изменения названия серии флагманских устройств не раскрываются.

По информации известного китайского инсайдера Digital Chat Station, в рамках новой линейки выйдут четыре телефона — Huawei Pura 70, Pura 70 Pro, Pura 70 Pro+ и Pura 70 Ultra. Базовая модель получит 12 гигабайт оперативной и 512 гигабайт встроенной памяти. Самый продвинутый флагман Pura 70 Ultra будет иметь 16 гигабайт оперативной и 1 терабайт встроенной памяти. Сроки запуска и стоимость аппаратов не сообщается.

Последним смартфоном упраздненной серии оказался Huawei P60. Девайс получил экран LTPO OLED, процессор Snapdragon 8+ Gen 1, операционную систему HarmonyOS 3.1.

В середине февраля инсайдеры рассказали, что китайская корпорация Huawei запланировала выпуск очков дополненной реальности, которые выйдут до конца года. Аппарат, который окажется конкурентом Apple Vision Pro, получит экраны micro-OLED от Sony с разрешением 4К.

ЖЗЛ
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      Андрей Ставицкий
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