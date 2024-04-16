Пьяный турист начал рычать на бизона, спровоцировал его и попал на видео

Пьяный турист напал на бизона в Йеллоустонском национальном парке в США и попал на видео. Ролик был опубликован в Instagram-аккаунте @touronsofyellowstone (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На записи видно, что мужчина остановился в нескольких метрах от животного, раскинув руки в агрессивной позе. Когда бизон подошел ближе, турист начал рычать на него и спровоцировал — бык побежал прямо на человека и попытался ударить его головой. Мужчина в итоге остался невредим.

Пользователи высмеяли рискованный поступок путешественника. «Я очень надеялся на хороший переворот в воздухе и кровавое аварийное приземление», — написал один из комментаторов. «Я болею за бизона. На его стороне эволюция», — сыронизировал другой.

В Замбии агрессивный слон набросился на сафари-грузовик с туристами. Он подбежал к открытому автомобилю, ударил его бивнями и перевернул. В результате пожилая женщина не выжила.