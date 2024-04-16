Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:44, 16 апреля 2024Путешествия

Пьяный турист начал рычать на бизона, спровоцировал его и попал на видео

Пьяный турист напал на бизона в Йеллоустонском национальном парке в США и попал на видео. Ролик был опубликован в Instagram-аккаунте @touronsofyellowstone (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На записи видно, что мужчина остановился в нескольких метрах от животного, раскинув руки в агрессивной позе. Когда бизон подошел ближе, турист начал рычать на него и спровоцировал — бык побежал прямо на человека и попытался ударить его головой. Мужчина в итоге остался невредим.

Пользователи высмеяли рискованный поступок путешественника. «Я очень надеялся на хороший переворот в воздухе и кровавое аварийное приземление», — написал один из комментаторов. «Я болею за бизона. На его стороне эволюция», — сыронизировал другой.

В Замбии агрессивный слон набросился на сафари-грузовик с туристами. Он подбежал к открытому автомобилю, ударил его бивнями и перевернул. В результате пожилая женщина не выжила.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский подписал закон о мобилизации на Украине

      Шлеменко проведет два боя за три недели

      Госкомпании закупили у самозанятых товаров и услуг на миллиарды рублей

      Проект Глюк’oZa перезапустят без певицы Глюкозы

      Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Абхазии

      Под Москвой невеста упала с самоката замертво на асфальт за 20 дней до свадьбы

      На Западе назвали следующие действия ВС России после освобождения Часова Яра

      Санду назвала дату референдума о присоединении Молдавии к ЕС

      Туриста нашли бездыханным в Португалии при странных обстоятельствах

      В России отреагировали на четыре принципа Китая в решении конфликта на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше