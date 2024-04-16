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16:30, 16 апреля 2024Забота о себе

Раскрыта допустимая норма фастфуда и сладостей

Диетолог Казачкова посоветовала есть сладости не чаще одного раза в две недели

Фото: Melanie Kreutz / Unsplash

Чтобы фастфуд и сладости не вредили фигуре, есть их можно не чаще одного раза в две недели, считает диетолог Екатерина Казачкова. Допустимую норму такой еды она раскрыла в интервью радио Sputnik.

Казачкова подчеркнула, что избыток сахара, соли и жирного мяса не приносит пользу организму, а провоцирует появление отеков и лишнего веса, а также вредит печени. Тем не менее, по ее мнению, иногда вполне допустимо побаловать себя вкусной, но не очень здоровой пищей. «Наверное, один раз в две недели можно себе позволить съесть что-нибудь неполезное, если только это умещается в ваш суточный калораж», — посоветовала диетолог.

Специалистка также отметила, что негативный эффект от сладостей и фастфуда можно значительно уменьшить, если регулярно есть много зелени, овощей и фруктов. Она объяснила, что клетчатка, которая содержится в этих продуктах, абсорбирует трансжиры и улучшает микрофлору кишечника, таким образом помогая пищеварению.

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      Екатерина Улитина
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