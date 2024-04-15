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15:24, 15 апреля 2024Забота о себе

Назван способ избежать нездоровой тяги к еде

ETNT: костный бульон может помочь похудеть

Фото: Madeleine Steinbach / Shutterstock / Fotodom

Костный бульон не только снабжает организм коллагеном, но и может помочь похудеть, рассказала диетолог Лена Бакович. В комментарии для Eat This, Not That! она назвала это блюдо способом избежать нездоровой тяги к еде.

По словам Бакович, коллаген в хорошо приготовленном костном бульоне помогает восстановить слизистую оболочку кишечника, улучшить пищеварение и уменьшить воспаление. Кроме того, бульон способствует похудению, отметила диетолог.

«В бульоне содержится большое количество белка и употребление консоме позволяет быстрее ощутить сытость и избежать переедания. Кроме того, бульон — это также низкокалорийная пища, полезная для снижения количества потребляемых за день калорий», — отметила Бакович.

Костный бульон помогает поддерживать водный баланс, и это еще один способ избежать нездоровой тяги к еде

Диетолог добавила, что крепкий бульон полезен для костей, так как содержит магний, фосфор и кальций. Помимо этого, готовящийся в течение нескольких часов бульон содержит полезные для суставов хондроитин и глюкозамин, заключила специалистка.

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      Вера Владзиевская
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