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09:31, 16 апреля 2024Забота о себе

Раскрыты неочевидные секреты правильного ухода за зубами

Фото: Diana Polekhina / Unsplash

Для здоровья зубов достаточно лишь чистить их пастой со фтором дважды в день, считает стоматолог Бриттани Сеймур. Врач и ее коллеги раскрыли неочевидные секреты правильного ухода за зубами изданию New York Post.

Сеймур заявила, что зубной пастой со фтором достаточно чистить зубы дважды в день. При этом ее коллега, преподаватель Школы стоматологии Мичиганского университета Маргарита Фонтана, добавила, что после чистки зубов не следует ополаскивать рот водой. «Когда вы это делаете, вы смываете активные ингредиенты зубной пасты», — объяснила она. Вместо воды она рекомендовала использовать ополаскиватель для рта, содержащий фтор.

Несмотря на то что все врачи призывают пить как можно больше воды для хорошего самочувствия, некоторые стоматологи уверяют, что слишком частое употребление жидкости вредит здоровью зубов. Так, дантист Элли Филлипс считает, что вода смывает слюну, необходимую для профилактики заболеваний полости рта. «Слюна может помочь вылечить зубы, потому что содержит множество важных минералов, иммунные клетки и белки, необходимые для заживления десен», — рассказала врач.

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      Алиса Дмитриева
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