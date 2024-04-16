«Рейнджерс» с Панариным и Шестеркиным выиграли регулярный чемпионат НХЛ

«Рейнджерс» с россиянами Панариным и Шестеркиным завоевали Президентский кубок

Клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» выиграл регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Статистика доступна на сайте лиги.

В последнем матче регулярного сезона «Рейнджерс» обыграли «Оттаву Сенаторс» со счетом 4:0. Российский форвард Артемий Панарин отметился заброшенной шайбой и результативной передачей, а вратарь Игорь Шестеркин отразил все 26 бросков, оформив шатаут.

Благодаря победе «Рейнджерс» набрали 114 очков в 82 играх. Команда из Нью-Йорка досрочно завоевала Президентский кубок. Клуб в четвертый раз стал обладателем трофея: ранее «Рейнджерс» добивались такого результата в сезонах 1991/1992, 1993/1994 и 2014/2015.

Регулярный чемпионат завершится 19 апреля. Затем начнется серия плей-офф, которая завершится до 24 июня.