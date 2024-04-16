Роналду дисквалифицируют на два матча после удаления в матче Суперкубка СА

Португальский нападающий «Аль-Насара» Криштиану Роналду будет дисквалифицирован после удаления в матче Суперкубка Саудовской Аравии (СА). Об этом сообщает Asharq Al-Awsat.

По информации источника, дисциплинарный комитет Федерации футбола Саудовской Аравии изучал объяснения форварда, который счел красную карточку незаслуженной. В итоге было вынесено решение о дисквалификации Роналду на два матча.

В ночь на 9 апреля Роналду получил прямую красную карточку в матче полуфинала Суперкубка СА с «Аль-Хилялем» (1:2). Форвард был удален с поля на 86-й минуте за неспортивное поведение. Он пытался быстро вывести мяч из аута и оттолкнул локтем в грудь игрока соперников Али Аль-Булайхи, в итоге тот упал на газон. Покидая площадку, Роналду замахнулся кулаком на судью, но опустил руку.

Роналду перешел в «Аль-Наср» 30 декабря 2022 года. Контракт 39-летнего форварда рассчитан на два года.