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20:27, 16 апреля 2024Забота о себе

Россиян призвали не есть сыр, печенье и макароны перед сном

Терапевт Асанов: сыр, шоколад и макароны могут вызвать кошмары

Фото: Michele Blackwell / Unsplash

Жирные сорта сыра, печенье, шоколад и макароны вызывают ночные кошмары, предупредил терапевт Тимур Асанов. Продукты, которые не рекомендуется есть перед сном, он перечислил россиянам в беседе с NEWS.ru.

В вечернее время не рекомендуется есть насыщенную углеводами, жирами и сахаром пищу, так как она ухудшает качество сна и может вызвать кошмары. Так, не нужно есть перед сном сыр, пирожные, печенье и шоколад, а также пить какао и сладкую газировку. Кроме того, в черном списке врача оказались хлеб и макаронные изделия.

Асанов добавил, что за шесть часов до сна нельзя есть слишком острые блюда. По его словам, они изменяют температуру тела, что влияет на формирование сновидений. «Если вы не в состоянии отказать себе в перекусе, утолите голод морковью или горстью орехов», — призвал врач. Также хорошим вариантом перекуса перед сном он назвал несладкий йогурт.

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      Екатерина Улитина
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