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12:22, 15 апреля 2024Забота о себе

Врач предупредила о вреде шоколада и чая для некоторых людей

Гастроэнтеролог Блайх предупредила, что шоколад и чай могут вызвать изжогу

Фото: Tero Vesalainen / Shutterstock / Fotodom

Кофе, чай, шоколад, а также некоторые пищевые привычки могут вызвать изжогу, предупредила гастроэнтеролог Лорен Блайх. Ее слова цитирует издание HuffPost.

Блайх рассказала, что изжога возникает, если сфинктер между желудком и пищеводом не сокращается должным образом, позволяя желудочной кислоте беспрепятственно попасть в пищевод. Врач отметила, что подобное нарушение возникает при некоторых заболеваниях желудочно-кишечного тракта, но может появиться и у некоторых здоровых людей, например, после употребления кофе или чая. «Иногда кофеин вызывает расслабление мышцы нижнего пищеводного сфинктера, что позволяет большему количеству желудочной кислоты попасть в пищевод», — предупредила гастроэнтеролог.

Еще одной неожиданной причиной изжоги Блайх назвала шоколад. По ее словам, неприятное действие этого десерта объясняется содержанием в нем кофеина и теобромина, который тоже способен расслабить мышцу пищеводного сфинктера.

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Кроме того, по словам специалистки, изжога может появиться, если поесть перед тренировкой, незадолго до сна или менее чем через три часа после предыдущего приема пищи. В этих случаях кислота из желудка попадает в пищевод из-за физического воздействия, в частности поднятия тяжестей, давления большого объема еды или из-за позы, при которой желудок находится выше пищевода, объяснила врач.

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      Екатерина Улитина
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