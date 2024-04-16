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12:10, 16 апреля 2024Россия

Россиянин избил женщину на глазах у полицейских

В Большом Камне мужчина избил женщину на глазах у полицейских

Кадр: Telegram-канал «Подъём»

В Большом Камне в Приморском крае мужчина избил женщину на глазах у сотрудников полиции. Об этом стало известно «Подъему».

По данным издания, пострадавшая россиянка не стала писать заявление. В пресс-службе краевого главка МВД «Подъему» рассказали, что все участники «бытового конфликта» были в состоянии опьянения.

«Гражданина доставили в отдел полиции, сейчас решается вопрос о привлечении его к административной ответственности за хулиганство», — подчеркнули в ведомстве.

До этого сообщалось, что в Омске гость банно-гостиничного комплекса избил женщину-администратора из-за претензий к номеру.

Пострадавшая женщина обратилась к врачам и в полицию.

Еще раньше житель Екатеринбурга жестоко избил 19-летнюю девушку, продавца фейерверков, из-за пяти тысяч рублей.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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