Сообщения о гибели жителей подтопленного Орска не подтвердились

Сообщения о гибели жителей подтопленного Орска не нашли подтверждения

В начале апреля начали распространяться сообщения о том, что в результате подтоплений в Орске погибло множество местных жителей. Однако эта информация не нашла реального подтверждения.

В частности, один из подобных постов, о которых идет речь, был опубликован в Telegram-канале журналиста Александра Невзорова (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Автор публикации заявил, что ему известно о 14 гражданах, которые якобы были убиты мародерами. Кроме того, по его словам, 109 человек утонули.

Журналист не привел каких-либо подробностей случившегося, а также ссылок на источники приведенных сведений. При этом к посту была прикреплена короткая видеозапись низкого качества, на кадрах видна толпа людей и слышно богослужебное пение. Однако, что именно происходит на записи, а также где и когда она была сделана, установить не представляется возможным.

Пользователи соцсетей, в том числе из других городов, также без каких-либо указаний на источники рассказывали о погибших и десятках пропавших без вести жителей Орска. Но каких-либо подтверждений своим словам не приводили.

О массовой гибели граждан писал и анонимный Telegram-канал «Кремлевская табакерка». Ссылаясь на некие источники в МЧС России, авторы поста сообщили о том, что мародеры, которые грабят затопленные дома, убили, в частности, троих детей и пятерых пенсионеров. «Общее число жертв наводнения, по данным источников в МЧС, достигло 109 человек. Ряд тел пока невозможно достать из-за воды. Еще более 30 человек считаются пропавшими без вести», — сказано в публикации.

В действительности, как рассказали в пресс-службе губернатора Оренбургской области, смерть нескольких местных жителей никак не связана с паводком. «В общей сложности, в морг в 200-тысячном Орске доставлены четверо. Они жили в разных местах, их смерти никак не связаны с паводком», — указали там.

Вице-губернатор, министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова подтвердила, что в Орске не зафиксировано ни одного случая, связанного с утоплением. «И не только в Орске. По всем пациентам, о которых ходят фейковые сведения в СМИ, проведена судебно-медицинская экспертиза — ни одного утопления, повторюсь. Обращений с травмами из-за паводка тоже нет», — заключила она.

Ранее в МЧС России доложили, что уровень воды реки Урал у Оренбурга впервые снизился с начала паводка. Губернатор региона Денис Паслер, в свою очередь, добавил, что в пострадавшем от паводка Орске от воды освободились уже 3,2 тысячи домов и приусадебных участков. По его словам, динамика падения уровня воды является довольно устойчивой.

Сообщения о массовой гибели жителей Орска в результате паводка не получили распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».